味全龍正式在中華職棒1軍開打，味全公司為了推廣鮮乳飲用並支持高雄基層體育紮根，於2月底起贊助高雄市國小體育班與少棒隊每位學生1周1次林鳳營鮮乳，共計5周，共計嘉惠千名學童，鼓勵學童養成每日攝取足量乳品類食物的飲食習慣。

林鳳營鮮乳於2020年底與新北市合作啟動第1站，展開鮮乳飲用推廣計畫，皆是鎖定國小學童，以實際行動大力推廣攝取乳製品的重要食育觀念，高雄市也引進林鳳營鮮乳飲用推廣計畫，以基層體育與基層少棒隊為對象，共有千名學童受惠，除了鮮乳食育推廣，也鼓勵支持投入體育發展的學童。

為了感謝味全林鳳營鮮乳支持高雄基層體育推動，高市府教育局長謝文斌16日在局務會議上頒發感謝狀，由味全食品工業股份有限公司經理戴世勳代表接受表揚，謝文斌表示，他們致力於學童飲食攝取與體育發展，尤其長期投入體育訓練的學童更需要營養的補給照顧，教育局除了競賽經費補助外，也期望各界關注與資源投入，提供學童更充足的能量，在體育賽場上大放異彩，又更亮眼的成績。

教育局指出，高市府積極爭取多方資源，協助深耕基層體育，除了家長與地方人士長期耕耘，更有賴社會企業的奧援，感謝味全食品工業股份有限公司拋磚引玉，以實際行動支持高雄市基層體育與少棒隊，藉此帶動民間對基層體育的關懷與支持。

高市莊敬國小校長林文章表示，感謝教育局與味全公司合作與贊助，提供體育班學生林鳳營鮮乳，對於接受長時間訓練的體育學子來說有很大的幫助，除了給予選手攝取足夠的營養，也讓他們能夠在訓練時更穩定的發揮，相信在味全公司的幫忙下，選手們一定會更加努力，並且在賽場上發光發熱。

(中時 )