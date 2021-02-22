在澳洲確定強制新聞付費後，美國第一大社交巨頭Facebook（臉書）18日起全面封殺澳洲用戶、新聞媒體觀看、分享新聞連結，讓澳洲新聞業一夜之間陷入大規模癱瘓。陸媒指出，目前澳洲正緊急尋求國際支援，加拿大已加入抵制行列，英、法表示會密切關注發展，而被澳洲寄予厚望的印度總理卻避而不談。

大陸《海外網》報導，澳洲正緊急尋求國際支援，目前已與印度、加拿大、英國、法國就互聯網平台的新聞付費問題展開溝通，以統一戰線，應對Facebook等巨頭的「新聞禁令」。

目前，加拿大已經加入抵制Facebook的行列，負責起草類似法案的加拿大文化遺產部長史蒂文•吉爾博強烈譴責了Facebook的做法，並聲稱，法國也將效仿澳洲的做法，將強制Facebook、谷歌等巨頭向當地新聞業付費。

此外，英國、法國也表示會密切關注事態的發展。然而，被澳洲寄予厚望的印度卻反應平平，因為根據數據顯示，Facebook在印度用戶多達3.2億，這意味著如果澳洲爭取到印度的支持，在應對該美企方面將擁有更大的籌碼。

報導指出，澳洲總理莫里森在公開回顧了與印度總理莫迪的談話，其中特別提到有關新聞媒體議價法案的內容，但莫迪在回應中卻避而不談，並未提及此事，可以看出，澳洲的國際求援計畫仍不順利，並未完全獲得印度的支持。

事實上，2019年，印度總理莫迪還曾遠赴美國，力邀當地巨頭到印度投資；去年4月份，Facebook還砸下57億美元，投資印度電商巨頭Reliance Jio，這是該國科技領域規模最大的外國直接投資，可能也是印度不願意得罪美國巨頭的原因。

(中時新聞網)