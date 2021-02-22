大立光（3008）大手筆犒賞股東，豪砸122.7億元，發出台股史上最高現金股利91.5元，以去年EPS182.9元換算，派發率達50.03％，以22日收盤價3510元計算，現金殖利率為2.61％。

針對股利派發率高於過往，大立光指出，現金派發率是經董事會考量資金量後，覺得尚足以維持公司營運後所做出的決定。

(工商 )