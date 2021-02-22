大立光豪砸122.7億元 發出台股史上最高現金股利 17:162021/02/22 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大立光（3008）大手筆犒賞股東，豪砸122.7億元，發出台股史上最高現金股利91.5元，以去年EPS182.9元換算，派發率達50.03％，以22日收盤價3510元計算，現金殖利率為2.61％。 針對股利派發率高於過往，大立光指出，現金派發率是經董事會考量資金量後，覺得尚足以維持公司營運後所做出的決定。 半導體、5G、宅經濟 台股投資三大亮點 紅包換零股 9檔人氣股 成交逾億元 (工商 ) #大立光 #發出 #台股 #史上最高 #現金股利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》台積電續升 零股股東創紀錄 10:172021/02/22 財經 三大引擎 推升美股長線續航力 04:102021/02/22 投資理財 新竹商用地產夯 半年總交易140億 04:102021/02/22 產業．科技 《光電股》大立光每股配息91.5元 創歷年新高 17:222021/02/22 財經 台股創高後壓回 投資策略轉看面板、光學股 11:062021/02/22 財經 櫃買攻高 法人買超股唱旺 04:102021/02/22 證券．權證 權值電子股領軍 台股早盤大漲逾200點創16579點新高 09:212021/02/22 財經 台股本周再攻高 法說題材股吸睛 04:102021/02/22 證券．權證 小資族定期定額 首選台積電 04:102021/02/22 投資理財 《盤中解析》股王攜傳產衝鋒 再攀16579新高 12:162021/02/22 財經 全球企業派息在2020年減少2,200億美元 萎縮幅度低於預期 18:442021/02/22 財經 財經熱門新聞 突然「斷電」 鴻海遭狙殺背後兇手恐是它 - 財經 220萬賺到4600萬 存股達人：這8檔趁跳樓價撿便宜 - 財經 台灣下一個價值鏈在哪裡？ 謝金河點名這家企業 - 財經 中澳惡鬥 1國大麥賺爆 今年輸陸上看100萬噸破紀錄 - 要聞 華為手機4月起升級鴻蒙系統 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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