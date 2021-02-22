Airbiquity、Cloudera、恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）、Teraki和Wind River聯合宣布推出Fusion Project，其為針對汽車產業的合作，旨在定義簡化的資料生命周期平台，推動智慧互聯汽車發展。

透過預先整合的軟硬體解決方案，結合產業領導者針對汽車製造商提供的創新技術，可以高效地蒐集、分析和管理互聯車輛資料，以進行持續的功能開發、部署和升級。

隨著互聯汽車技術持續發展，產生的資料量呈指數增長。這些資料可用於為消費者提供以資料為中心的新功能，並為汽車製造商帶來創造收入的機會。

然而，由於跨機器學習生命周期的分散資料管理、靜態機器學習模型導致的不準確性、智慧邊緣運算能力有限以及車載運算能力不足，高效地蒐集、分析和管理汽車資料仍是汽車製造商面臨的挑戰。

Fusion Project透過將五家產業供應商的技術預先整合至單一解決方案來應對這些挑戰。汽車製造商可以輕鬆地針對解決方案進行評估，並將其引入下一代互聯自動駕駛汽車的設計和生產周期。

(工商 )