消息人士表示，華為正打算生產自有品牌汽車，或於2021年推出部分車種。陸媒引述華為對此回應，公司策略不變，華為不造車，聚焦ICT技術，做智慧汽車增量部件供應商，幫助車企造好車。

路透報導指出，華為正與長安汽車等汽車製造商洽談，將使用這些車商的工廠生產其電動車。另有消息指出，華為也正與北汽集團支持的北汽藍谷討論生產其電動車。華為計劃最早2021年正式啟動該項目。

消息人士透露，華為消費者BG CEO余承東將把重點轉向電動汽車。他此前將華為打造為全球最大的智能手機廠商之一。另一位消息人士則表示，華為電動汽車計畫將瞄準大眾市場。

華為發言人回應，否認該公司計劃設計電動車或生產華為自家品牌的車輛。發言人表示，華為不是汽車製造商。但通過資訊及通訊科技，將致力於成為數位汽車導向及新附加組件供應商，讓汽車原廠委託代工（OEM）業者能夠打造更好的汽車。

(工商 )