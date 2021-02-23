原物料的漲價風，也吹到目前最熱門的科技業擴建廠房上，台積電首當其衝；「我們最近運到台積電南科廠的金屬管材，成本漲了3成！」台灣一家管材大盤董事長直言，原物料漲價的狀況已經是市場上普遍的問題。

此外，多名原物料大盤商不約而同地指出，上游大盤商和下游大客戶或許撐得住資金壓力，然而，中間的承包商如果禁不起進貨成本墊高而現金斷流，恐怕會引起連鎖反應。「我們接工程訂單，很多都收3個月票期，一旦被倒帳就是天文數字，上千萬元跑不掉！」一位大盤供應商透露。

百晨企業執行長郭柏成說，去年八至十二月，電線、鋼、銅的價格都漲了三成，這一波漲勢預料今年第一季仍不會結束。圖為百辰企業廠房。（圖／王永泰攝）

「以去年12月來說，銅線、鍍鋅鋼管在月初、月中、月底各漲一次，白鐵管也漲了兩次。」台灣最大管材供應商「百晨企業」執行長郭柏成解釋，為了不讓承包商缺貨，即使成本漲了，原料大盤商也得硬著頭皮下單。

「例如沒有固定價的塑膠管，我們原本抓5％利潤，後來價格漲了快3成，一進一出反而虧了20％。現在的時機，我們不敢接長期訂單，就怕中間變數太多；先前庫存，若有客戶要，就給一些折扣立刻出貨。」郭柏成說。他預估這波原物料漲價，會持續到3月間。

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(中時新聞網)