中國外交部網站23日消息，國務委員兼外長王毅22日在北京，以視頻方式，出席聯合國人權理事會第46屆會議高級別會議。他強調，人權不是少數國家的專利，更不能成為向別國施壓的工具。關於新疆聳人聽聞的說法純屬惡意政治炒作。

王毅表示，人權不是少數國家的專利，更不能成為向別國施壓的工具。全球人權治理要由各國共同商量，人權發展成果要由各國人民共同分享。中國支持世界各國本著相互尊重的原則加強人權交流與合作，但反對以雙重標準對別國攻擊抹黑，反對借人權問題干涉別國內政。

王毅指出，涉疆問題的本質是反暴恐、反分裂問題。中國新疆地區認真落實聯合國制定的《防止暴力極端主義行動計畫》，借鑒其他國家的類似做法，依法開展去極端化工作，完全符合《聯合國全球反恐戰略》的原則和精神。

王毅說，經過各族人民的努力，新疆地區已連續4年多沒有再發生暴恐案件，社會安全穩定，發展持續向好，人民安居樂業。新疆各族勞動者根據自己的意願選擇職業，享有各項勞動權益，人身自由從未受到任何限制。新疆依法保障各族群眾宗教信仰自由的權利，新疆地區從來就不存在什麼「種族滅絕」、「強迫勞動」和「宗教壓迫」。

王毅強調，這些聳人聽聞的說法，源於無知和偏見，純屬惡意的政治炒作，與事實完全相反。新疆地區的大門始終是敞開的，到訪過新疆的各國人士都能實地了解到事實和真相，中方也歡迎聯合國人權高專訪問新疆。

(中時 )