1.聯電(2303)：外資賣超不停手、昨夜ADR大跌4.53%，衝擊盤初股價跌逾3%，5日線告失。

2.中鴻(2014)：鋼價大漲助營運，投信連兩日買超、昨外資加入多頭行列，帶動盤初股價逆漲逾7.5%。

3.東陽(1319)：1月每股稅前淨利0.2元，昨獲外資轉買超241張，支撐盤初股價逆漲近2%。

4.威致(2028)：調漲鋼筋價格，盤初多頭湧入，挾量漲停。

5.富邦媒(8454)：去年EPS 13.87元、創新高，昨外資買超，今早股價逆漲近6%。

6.玉山金(2884)：去年海外獲利居前，不畏外資昨轉賣超，再戰季線。

7.英業達(2356)：Q1不淡，營運拚季季增，早盤放量漲逾3%。

8.微星(2377)：顯卡需求熱，早盤觸及漲停161.5元，創波段新高。

9.大立光(3008)：去年配息91.5元，創歷年新高，近日獲三大法人偏多操作，今力撐紅盤站穩3500元，呈現連5紅強勁走勢。

10.光麗-KY(6431)：元月業績亮眼，吸引外資連日買超相挺，股價連兩日觸頂，衝上新高價37.5元。

11.台塑化(6505)：歐美產線意外頻傳，帶動亞洲石化行情漲聲四起，股價自2月起一路攀揚，早盤彈升2%，重返百元俱樂部。

12.儒鴻(1476)：品牌廠下單動能漸強，訂單看到Q3，金牛年開市後獲外資天天買，早盤放量攀揚4%，登逾1年半高價。

13.亞弘電(6201)：Podcast、Clubhouse利多持續，早盤再亮紅燈，惟短線漲多未能鎖住。

14.欣興(3037)：打入蘋果iPhone 13的BT載板供應鏈，走高2%逆勢抗跌，步步逼近百元關卡。

15.台泥(1101)：大陸水泥價格提前上漲，多方有靠山，早盤強升逾1%。

16.泰山(1218)：公司派捍衛經營權大加碼，股價墊高3.5%，來到29.2元。

17.冠德(2520)：去年營收創新高，股利受期待，整理結束，早盤跳高逾5%，突破35元。

18.夏都(2722)：飯店股同樣受施打疫苗迎疫情解禁曙光，早盤觸及30.5元漲停價，惟多空交戰，盤中維持逾3%漲幅。

19.華航(2610)：運送疫苗題材，加上國際邊境解除有望，不懼中華電再處分持股，人氣熱捧，股價續高漲逾6%。

20.中石化(1314)：外資丟、自營商撿力挺，且國際油價上揚，晨盤一度上攻近4%。

21.直得(1597)：半導體＋工具機，營運有撐，盤初漲逾7.5%。

(時報資訊)