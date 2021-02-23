由於克林姆林宮批評者和俄國總統普丁(Putin)政敵納瓦尼(Alexei Navalny)遭逮捕，歐盟外長會議周一通過對俄羅斯四名高官進行制裁。如果歐盟高峰會批准，將成為歐盟首次透過新機制，對人權濫用者進行處罰。

據外交人士透露，歐盟將凍結四名俄羅斯高官的資產，並禁止其到歐盟的旅行。預計3月歐洲領導人的會議將通過該制裁案。

奧地利外長Schallenberg表示，目標主要在該無可接受待遇的相關警察和檢察人士。德國外長Maas指出，與俄羅斯的關係當然在低點，對此事已無言。

歐盟外交官員表示，目標高官包括Bastrykin，其為處理重大犯罪的調查委員會主持者，並直接對普丁報告。一年前成為檢察總長的Krasnov也在列。另一官員為俄羅斯國家警衛隊隊長Zolotov。第四名為俄羅斯聯邦監獄首長Kalashnikov。

根據新規範，歐盟對於全球的人權侵犯者得以施加制裁。歐盟外交政策主管Borrell表示，希望約一周後，制裁得以準備就緒。歐盟27國將透過凍結資產和旅行禁令，懲罰相關人士。

(時報資訊)