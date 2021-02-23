一名網友控訴日前吃知名速食店的蘋果派時，竟在內餡裡發現菸頭，導致嘴巴內全是苦味，事後他拍影片存證，影片中他手上握著整坨內餡和明顯的一根煙頭；不過有網友提出3大質疑，菸頭卡在內餡裡一起下鍋炸，為何沒有變色、變爛，此外派皮是密封，不可能為店員塞入，且影片中已將菸頭與內餡分開，質疑原PO是吃到自己抽的菸。
一名網友在臉書「爆料公社」上發文表示，他日前買了知名連鎖速食店的蘋果派，咬下一口後，原本以為咬到保裝紙的紙板，吐出來才發現竟是已經抽完的香菸菸頭，「當時咬到黑色菸頭，整個嘴巴都是苦的，現在想到就覺得嘴巴苦苦的」，他當下還錄影片存證，影片中他右手手掌上全是蘋果派內餡，裏頭就有一個菸頭。
該網友控訴事發後，店家不聞不問，造成他不敢再吃炸物的陰影，大多數網友認為相當噁心，看到菸頭真的太誇張了；不過也有網友質疑是原PO邊抽菸、邊吃東西，以致於菸頭也一起吃下去；此外，有網友質疑，該蘋果派裡面的醬料是先燉煮後再裹粉油炸，如果煙頭一直放在裏頭，菸本身外圈的白色紙為什麼不會爛掉或變色。
有相關工作經驗的網友提出，該速食店的蘋果派都是整箱冷凍運送而來，開封之後，完成品會下鍋油炸六分鐘，過程中店內員工只有「拿」跟「包裝」會接觸到食物，而且菸頭在食物裡面，「員工不可能還把冷凍的蘋果派拆開，塞菸頭進去」，若真的是廠家有問題，應該要追到製造廠商，店家是不會知道裡面摻入到什麼異物的。
文章來源：臉書「爆怨公社」貼文
(中時新聞網)
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