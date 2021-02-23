京城銀(2809)今（23）日召開法說會，對於2021年台股投資展望，董事長戴誠志認為，台股資金量及市場成熟度，已逐步跟上國民收入等指標，3千億元的交易量算是較合理水準，若能穩住此量能，則「萬六」關卡應可守穩，並強調選對類股及個股比跟隨指數重要。

戴誠志去年2月中京城銀法說時認為投資市場「股優於債」，預期疫情對產業影響約半年至1年，股票價格扣除上述影響後，便是適合投資布局的價值，認為在花心力排隊買口罩的同時，也可考慮適時投資布局台股。

隨著台股去年一路攻高、如今已站上「萬六」關卡創高，對於今年台股投資展望，戴誠志認為，股票價格都是相對性的，端視全球股票市場價格位置，才能決定台股價格到底貴不貴，沒有一個絕對金額。

不過，戴誠志認為，台股能站上「萬六」、日均量達3、4千億元，代表資金量及市場成熟度均達一定水準，才會有此成果。價量代表市場熱絡程度、逐步跟上國民收入等各方面指標，3千億元的交易量算是較合理水準，若能穩住此量能，則「萬六」關卡應可守穩。

對於台積電等相關權值股看法，戴誠志笑稱若能得知「今天就不會坐在這裡」，但強調選對類股及股票比跟隨指數重要。至於政府對房市祭出信用管制打炒房，戴誠志認為居住為食衣住行中重要一環，此舉為政府必須要做的決策，對京城銀的放款業務影響不大。

(時報資訊)