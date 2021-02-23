京城銀23日召開法說會，董事長戴誠志對於當前台股情況指出，台股若以目前每天3000億以上的成交量來看：「指數1,6000點並不過份！」

戴誠志也認為，股市沒有絕對高點，必須和國際股市的行情相比，例如韓國現在是1兆2,000多億的成交量，而台股以3,000億以上的成交量，來支撐16,000點以上的指數表現，他覺得很合理。

他也指出，不只台積電，半導體、綠能、健康這些政府扶植的產業都可選投資標的，目前京城銀台股部位大約在50億至60億，未來會以此為基準，上下進行調節。至於金融股，戴誠志則相對保守看待未來金融股的行情。

22日京城銀董事會已通過將配發1.8元每股現金股利，由於2020年京城銀每股賺4元以上，因此1.8元的股利配發水準，其實低於市場預期，不過對此戴誠志則以「穩定、一致」來形容未來京城銀發放現金股利的原則，並且表示「未來5至10年京城銀每股現金股利至少都會發1.8元以上。

他也回應，對於股東而言：「到底是把公司獲利以股利發放的形式一次領走，或是繼續留在銀行，由專業團隊為公司賺更多獲利，每個人想法不同。」因此，不見得股東都認為股利一定要多發。

(工商 )