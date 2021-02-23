統計近一周整體固定收益型ETF共獲淨流入13億美元，為2020年11月以來單周淨流入最小金額，主要流入美國及全球固定收益型ETF，分別淨流入6.7億及5億美元。

新興市場當地貨幣固定收益型ETF小幅淨流入0.03億美元，歐洲及新興市場固定收益型ETF則淨流出2.7億及2.5億美元。以投資信評類別觀察，投資等級債獲淨流入15.5億，高收益債淨流出9.2億元。

富蘭克林證券投顧分析，觀察美國10年期公債殖利率從去年底約0.9％水準彈升至逾1.3％，背後主要是由通膨預期所驅動，抗通膨債市反映的損益兩平，預期通膨率自1.98％升至2.16％，名目利率扣除通膨預期後的實質利率自-1％升至-0.8％左右，實質利率仍為負值，顯示金融環境依舊寬鬆。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，短期內核心通膨仍將相對溫和，隨大規模刺激政策的實施，及受抑制的需求重返市場，進入2022年之後，通膨將會是投資時很重要的影響因子。透過多元資產投資組合的分散投資，除跨產業還包括跨資產類型、跨證券類型等，將為增加投資組合獲益的重要驅動來源。

(工商 )