今1架共機進我西南空域 遭廣播驅離 22:392021/02/23 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍今天發布共機動態，共軍1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區（ADIZ），空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 賀7-ELEVEN 6,000店開幕 夢時代回饋同慶 台商居檢偷跑拒繳款還出境 出租處被查封秒跨海允繳款 (中時 ) #空軍 #共機 #西南空域 #發布 #共機動態 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 百貨、國小、公司女廁都是偷拍地點 噁男判賠6女百萬 11:332021/02/23 社會 台鐵普設太陽能板 屏東發電占一半 04:102021/02/23 地方新聞 大陸外長記者會 將聚焦美中台議題 04:102021/02/23 焦點新聞 秋冬專案延續 雙鐵3月開放飲食 04:102021/02/23 焦點要聞 美挑戰我南海主權 趙少康痛批美國惡霸 13:442021/02/23 政治 陳明通和邱太三這兩著棋 04:102021/02/23 時論廣場 共軍12萬兵力對台 前空軍中將：注意三件事 17:362021/02/23 政治 全台最旺求財廟 紫南宮發財金背後暗藏玄機 11:242021/02/23 生活 美國空軍接收第1架AT-6E「金剛狼」輕型攻擊機 00:062021/02/23 軍事 執行署台北分署二波催討防疫罰鍰 查封阿公店生財器具 15:412021/02/23 社會 藥典藏「延禧攻略」 醫師追劇妙籲糖友用藥 10:252021/02/23 健康 政治熱門新聞 2022盧秀燕連任穩到不行 在地人曝這項政策狂圈粉 - 政治 國民黨5大咖民調出爐 趙少康跌破眼鏡 - 政治 看完蘇貞昌最新民調 立委12字諷：真悲哀 - 政治 陳柏惟批刪Q總部一句話 網怒轟：鄙視台中市民 - 政治 護國神山台積電遇到大難題 政院緊急回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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