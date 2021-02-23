烏克蘭國家安全局( Security Service of Ukraine ,SBU)表示，他們剛剛破獲了俄羅斯間諜試圖偷取烏克蘭主力戰車計劃機密的企圖，逮捕了1名間諜。

防衛部落格(Defense Blog)報導，SBU發言人說，一名俄羅斯間諜滲透到戰車研發基地裡，試圖透過關係取得烏克蘭T-84BM 「保壘」(Oplot)主力戰車的技術資料，現在SBU把這名間諜拘留在卡爾科夫(Kharkiv)的看守所。

烏克蘭新聞畫面，報導逮捕了涉案間諜。(圖/YOUTUBE)

SBU的反情報人員說，俄羅斯間諜試圖以誘之以利，吸引國有的哈爾科夫·莫羅佐夫機械設計局(Kharkiv Morozov Machine-Building)的員工，拷貝T-84BM戰車的技術資料的樣本，然後將影本交給了俄羅斯情報總局「格魯烏」(GRU)。

СБУ затримала зрадника, який збирав для спецслужб РФ закриту інформацію про українську бронетехніку

據公開消息，「保壘」是烏克蘭最新的主力戰車。它覆有最新試計的Duplet爆炸式反應裝甲（ERA)，可擋下俄羅斯的穿甲彈，烏克蘭認為防護效果優於俄羅斯Kontakt 5反應裝甲。另外，該坦克裝有Shtora紅外/雷射干擾器，能降低敵方反戰車飛彈的直接命中率。報導還稱，T-84BM也設計有「閃舞」主動防禦系統(Zaslon APS)，以攔截來襲的火箭彈、迫砲彈等威脅。

T-84BM總乘員僅需3名，包括指揮官、操砲手和駕駛，無需裝填員，因為安裝有自動填彈設備，這其實是俄系戰車的主要特徵。

T-84曾經得到泰國皇家陸軍的訂單，在2011年簽訂，然而2014年爆發克里米亞戰爭危機，造成T-84生產進度的嚴重落後，泰國改向中國大陸訂購VT-4戰車，並已在2019完成交貨。

(中時新聞網)