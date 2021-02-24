5G手機及WiFi 6需求強勁，且新產能開出，璟德(3152)109年合併營收21.92億元及營業淨利10.44億元同步創下歷年新高，不過受到匯兌等業外損失影響，稅後盈餘8.29億元，為歷年次高，每股盈餘為12.02元，由於LTCC市況火熱，璟德部分產品訂單能見度已達第2季到第3季，讓璟德今年營運展望很樂觀，璟德預估，今年成長動能不會低於去年。

璟德以生產LTCC高頻整合元件及模組為主，產品包括：濾波器(Filter)、平衡阻抗濾波器、晶片天線及模組、射頻前端模組、天線開關模組、高頻晶片陶瓷元件等，是大中華區LTCC第一名的製造商，也是全球前三大廠，僅次於村田及TDK。

受惠於5G手機滲透率提升及WiFi 6應用日益廣泛，且新廠產能順利開出，璟德去年業績無畏新冠肺炎疫情展現強勁成長力道，109年合併營收達21.92億元，年成長28.41%，創下歷年新高，營業毛利為12.94億元，年成長27.24%，合併毛利率為59.02%，營業淨利為10.44億元，年成長31.65%，亦創下歷年新高，受到匯兌等業外損失影響，稅後盈餘為8.29億元，為歷年次高，每股盈餘為12.02元。

璟德董事會亦決議每股配息10.8元，亦是歷年次高。

璟德創辦人簡朝和表示，智慧型手機由4G轉5G，且WiFi應用持續擴大，尤其是WiFi 6成長動能非常好，目前LTCC(低溫共燒陶瓷)市況比去年底還要好，部分產品訂單能見度已達今年第2季到第3季；預估今年成長動能不會輸去年。

LTCC前景看俏，除原有的國外供應商，也吸引國內被動元件廠-奇力新(2456)及華新科(2492)等積極投入，面對同業競爭，簡朝和表示，LTCC是有技術門檻的產品，需要長時間與IC設計業者合作共同開發相關零組件，並經過長時間經營才有具體成果，璟德深耕LTCC多年，產品技術穩定，面對國外大廠或是國內新進者競爭仍具有一定的優勢及競爭力。

由於客戶需求強勁，璟德今年將持續擴充產能，簡朝和表示，今年第3季底將完成第二階段的擴充，並開始對營收有所貢獻，預估二期將與一期一樣增加約40%的產能，今年資本支出雖然會比去年低一點，但還是會維持高資本支出。

(時報資訊)