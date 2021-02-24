致力於3D列印處方鏡片的技術領導廠商Luxexcel宣布與領先的光波導和微投影機設計製造商WaveOptics建立合作關係，共同開發一款創新模組，它具備了開發消費性擴增實境（Augmented Reality，AR）智慧眼鏡所需的三個重要元素：3D列印處方鏡片、光波導和投影機。

這款模組可協助科技公司製造AR處方眼鏡，外形尺寸就像一般常見的傳統眼鏡。該模組的關鍵元件現在已經可以進行客製化、縮放及量產，為科技公司提供最符合消費性市場需求的AR處方眼鏡解決方案。

該模組使用Luxexcel專利3D列印平台製造，將光波導完全封裝在3D列印處方鏡片的彎曲主體中。由於在列印過程中光波導保持完全平坦，而且過程產生了氣隙，因此可以保持高品質的成像。3D列印結構還為投影機提供了精準安裝，確保在組裝到光學模組中時實現完美對位。

由於光波導元件被封裝到3D列印鏡片中，這種智慧眼鏡較傳統鏡片更薄，總重量估計減少了一半。該鏡片材料還可以保護光波導元件，成為堅固、防塵和防水的鏡片解決方案。

Luxexcel策略長Guido Groet表示，如今，全球大約70％的成年人口需要矯正視力才能獲得最清晰的視野。我們提供給消費者的單一裝置，同時具備了處方鏡片的功能要求以及來自領先企業WaveOptics的智慧技術，成為推動大眾眼鏡市場採用智慧眼鏡的先決條件。這個合作夥伴關係的綜合優勢在於：Luxexcel的3D列印平台和WaveOptics的光波導的結合，生產眾所期待的AR處方眼鏡。

WaveOptics技術長Phil Greenhalgh補充說道，WaveOptics的Katana是目前市場上最薄、最輕的光波導元件，與Luxexcel列印鏡片提供的高競爭力封裝技術相結合起來，實現了極為小型且堅固耐用的鏡片解決方案，可以耐受真實世界的使用。這樣的合作關係提供了一個解決方案，解決了我們所有客戶面臨的兩個主要產品規畫難題：一個是如何解決處方鏡片調整問題，另一個是如何供應具有適用於消費性產品尺寸的堅固光波導。

兩家公司合作的模組將於今年三月舉辦的「SPIE. AR/VR/MR會議」上首次展出，雙方將在虛擬的爐邊談話中進行專題討論，內容是探討其合作夥伴關係以及各自的技術。並且預計於今年第二季提供原型機給客戶測試。

(工商 )