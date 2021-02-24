1.金寶(2312)：馬斯克星鏈計畫有新進展，擬將網速提高一倍，身為協力廠受惠，開盤後逆勢走高逾3%。

2.欣興(3037)：今日法說會登場，法人送暖昨日合計買超逾1.5萬張，股價重回百元。

3.南電(8046)：載板供不應求推動Q1業績，昨蹲今跳，大漲逾7%，再創天價。

4.富邦媒(8454)：宅經濟撐起業績一片天，一早即突破千元大關，晉升千金之列。

5.鮮活果汁-KY(1256)：績優生且今年營運保持穩健成長，高檔整理結束後，早盤跨過360元，創2014年8月以來新高價。

6.冠德(2520)：2020年營收創新高，首次登營建股營收王，股價持續逆揚，寫下逾2個月高點。

7.璟德(3152)：去年EPS12.02元，大方配息10.8元創次高，晨盤走揚2%，攻克5日線。

8.群創(3481)：3月3日法說重啟，法人樂看Q1，早盤勁揚5%，衝上逾5年半高價。

9.彩晶(6116)：中小尺寸面板需求暢旺，訂單能見度直達年中，晨盤攀揚2%，登波段高。

10.環球晶(6488)：德州暴風雪無阻，外資拱上千金，獲投信連5買，早盤急拉大漲6%，衝上天價839元。

11.昇銳(3128)：車用題材點火，連兩日強勢觸頂，改寫逾10年高價。

12.友達(2409)：入股鑫創，攻智慧交通，早盤吸引買盤搶進，急拉大漲6%，追平6年高價。

13.新普(6121)：小金雞AES-KY將於3月上市，股價母憑子貴，早盤續漲逾2%。

14.精英(2331)：今年獲利可期，三大法人賣超大縮幅，早盤放量漲約4%。

15.鈞興-KY(4571)：單月營收連3月創高，早盤多頭續挺，拉出第2根漲停、改寫前高。

16.京城銀(2809)：擬配息1.8元創高，早盤漲逾1%、收復月線及季線。

17.車王電(1533)：電巴後市看俏，外資昨擴大買超，早盤漲逾3%、站回周線。

18.美食-KY(2723)：疫苗可望迎解禁題材燒到餐飲股，早盤上揚逾2%。

19.陽明(2609)：不畏外資昨轉賣超，買方不退散，股價走揚逾3%，步步進逼前波高點。

20.全科(3209)：力抗外資轉賣超逆風，多方積極，晨盤續漲逾2%，寫下波段新高價。

21.高興昌(2008)：中國出手限制鋼鐵產能，營運可望受惠，補漲行情加持，早盤跳空再拉第二根漲停。

22.義隆(2458)：新增合作晶圓代工廠，車用市場Q3首發量產，今年營運看升，買氣擁簇，股價強漲逾6%，衝上短波高點。

23.晶豪科(3006)：利基性DRAM缺口擴大，報價漲勢兇猛，晨盤續高漲逾8%，連日頻頻刷新近11年來高價。

24.創意(3443)：5G帶動AI、HPC爆發，投信持續敲進，早盤翻紅漲逾4%，創短波高價。

25.盛群(6202)：打入亞馬遜智慧貨架系統，加上訂單看到明年，激勵股價高漲逾5.5%，登波段新高價。

(時報資訊)