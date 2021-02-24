新冠肺炎疫情全球肆虐，各國積極採購並施打疫苗。台灣大學流行病學與預防醫學研究所教授陳秀熙今(24)日表示，以色列疫苗接種比率，位居全球之冠，優先接種的60歲以上長者染疫增幅大減，醫護人員施打更可降低傳播；相關研究更指出，莫德納與AZ疫苗可能減少無症狀個案和傳播。

陳秀熙今日率領多名公衛學者直播，分析全球疫情。陳秀熙表示，截至19日為止，以色列近5成人口接種疫苗，比率位居全球冠軍，其次則是英國25％、智利15％、美國13％、塞爾維亞11％。

公衛學者任小萱指出，以色列分析該國最大醫院9109名醫護人員，發現從去年12月中到今年1月24日，有8成民眾打過至少一劑疫苗。

任小萱也說，研究人員以病毒核酸檢測追蹤，發現相對於未施打疫苗，第一劑接種後14天內，減少30％檢測陽性，接種後15到28天減少75％檢測陽性，檢測陽性都包括無症狀者。若單獨針對有症狀感染，接種一劑疫苗15到28天後有症狀感染的發生率可以降低85％。

任小萱並提到，以色列優先接種60歲以上長者，成效也很好。以色列在封城和疫苗政策同時進行，新增年長個案快速下降，年長病患住院人數也下降，反觀非優先接種的60歲以下族群則無顯著變化。

台北醫學大學教授陳立昇則說，輝瑞疫苗第三期臨床試驗顯示，打完一劑疫苗後，阻絕病毒傳播效益達52.4％；至於莫德納和AZ疫苗，第三期臨床試驗也看到降低無症狀個案與傳播的效益，莫德納達62％，AZ疫苗則達到59％。

對於疫苗持續發展，病毒同時也在不停變異，陳秀熙認為，如此情況「絕對不是龜兔賽跑，而是兩隻兔子在跑，彼此都跑得很快」，期盼未來可能朝多價疫苗方向發展，並有待科學與醫學界共同持續努力。

陳秀熙表示，研究取材自打過疫苗者的中和抗體，準確性高，未來希望透過相關試驗，調整疫苗設計或接種方式，並研發廣泛適應變異株的多價疫苗，提升保護力。

(旺報 )