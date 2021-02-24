美國聯準會主席鮑爾承諾維持寬鬆貨幣政策，美股跌勢收斂，但科技股續跌；台股在台積電(2330)開低走低，收最低跌16元至625元，為牛年最低價。台股指數開低逾百點，雖盤中翻紅，中場愈走愈低，與台積電同步收最低，大跌230點至16212點，跌落五日線之下，短期技術面轉弱。

周二美股持續高檔震盪，但能源與金融類股轉強，終場四大指數漲跌互見，科技股跌多漲少，台積電ADR下跌3.35%、日月光ADR下跌1.51%、聯電ADR下跌1.01%。

台股早盤隨台積電大跌，開低百點，但立即在TFT面板及DRAM等雙D撐盤，加上金融股力守紅盤，早盤一度翻紅，最高達16456點；但隨後失守五日線以及16400點；隨著台積電收最低，台股也收最低，相繼跌破16400、16300點，距早盤高點差了逾240點。全日成交值達到3829億元。

美股跌勢收斂，科技股則續跌，台積電美國存託憑證(ADR)持續跌勢，周二跌幅為3.35%，台積電股價隨著ADR下跌，今天開低14元為627元，創牛年以來新低價，收跌16元至625元，也跌破鼠年封關價，並影響台股指數逾140點。

台股早盤在雙D以及金融股帶動一度翻紅，隨後賣壓持續出籠。尾盤仍有友達(2409)、群創(3481)強勢撐盤。

景氣循環股的TFT面板及DRAM等雙D今年產業需求看好，價格看漲，友達(2409)、群創(3481)以及南亞科(2408)、華邦電(2344)等雙D股早盤續強，加上富邦金(2881)等金融股強勢，以及傳利多的電子股義隆(2458)、盛群(6202)大漲，電子股人氣仍旺，但傳產的航運陽明(2609)收低，台股仍震盪走跌，跌破五日線，與日股及港股等亞股同步下跌。

目前國際股市在高檔震盪加劇，台股今日跌落五日線之下，短期技術面轉弱。類股輪動快速，個股股價波動劇烈。

(時報資訊)