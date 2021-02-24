北市某夜店前老闆何錦題，去年在臉書上發文稱錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎，檢方認定未盡查證義務散布疫情謠言，將他起訴。何男否認犯行，強調自己有查證，貼文也沒公開，台北地院今審結，依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》判罰金30萬元，得易服勞役，可上訴。

檢方起訴指出，何男2020年3月6日聽江姓友人傳述錢櫃SOGO店有人確診新冠肺炎，隔日晚間在臉書PO文「SOGO...錢櫃...聽說有人確診...好兄弟們，盡量避免安全第一」；因何男臉書好友多達1156名，訊息迅速傳開，有客人更直接向錢櫃員工秀出何男臉書文章，錢櫃因此報案。

北院開庭時，何男辯稱他不是公眾人物，臉書屬私人領域，貼文沒有設公開，且他有向以前夜店的員工、安管查證，夜店有什麼狀況問安管最清楚，且新聞當時報導台北金融圈確診病例，先到ATT夜店消費，結束後再去錢櫃續攤，他因此確信此訊息為真，而且「這不是什麼嚴重的事」。

(中時 )