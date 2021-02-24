香港財政司長陳茂波24日宣讀新一份「財政預算案」時表示，決定提交法案調整股票印花稅稅率，由目前買賣雙方按交易金額各付0.1％，提高至0.13％。受此消息影響，不僅港交所股價大跌，自年初以來大舉經港股通流入港股的南向資金大轉向，截至24日下午2時15分，港股通淨賣出港股逾150億港元。

截至24日下午2時46分，港交所股價大跌8.78％至509港元。

香港信報報導，港交所發言人回應，對港府提高股票交易印花稅的決定感到失望，但明白該稅項是港府收入的重要來源。港交所會與所有持股者緊密合作，繼續推動香港資本市場的持續成功、韌性、競爭力和吸引力。

華爾街見聞報導，陳茂波指出，香港金管局與中國人民銀行已成立工作小組推動「債券通」南向交易，爭取在年內開通。港交所會檢視整體二次上市制度，包括非同股不同權架構的大中華公司是否需要屬於創新科技公司，才能透過新設立的管道在港二次上市，以及它們相應的市值要求。

此外，港交所會在稍後諮詢市場。「互聯互通」計畫擴大香港資本市場的深度和廣度，也配合國家的金融發展策略。同時會爭取繼續擴容，包括逐步納入ETF等不同資產種類，以及擴大合資格的股票範圍。港交所會加緊預備推出MSCI中國A股指數期貨合約的工作。

(工商 )