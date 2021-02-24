大考中心今天上午開放查詢學測成績，台南市麻豆區黎明中學學生表現亮眼，其中黃敬原同學學測5科參採3科英、數、自三科都滿級分，領取中低收入戶證明的何同學在國文、自然科的表現達前標，領取中度殘障手冊的特殊生陳同學在英文科的表現達到前標；另有6位同學得到4科55至59級分佳績。

黎明中學校長羅家強表示，本屆的高三學生適逢疫情嚴峻且是末代舊課綱考生，又遇到學測試題急轉彎，高三學生適逢新校舍工程尚未完工，多重壓力下，忠班學生國文科達頂標比例為全國的5倍、英文科達頂標的比例為全國比例的3倍、數學科達頂標的比例為全國的3.5倍、自然科達頂標的比例為全國的5倍、社會科達頂標的比例為全國的2.5倍。

黃敬原同學表示，高三時便和同學相約一起留宿舍，養成簡單規律的生活作息得以將心思專注於學習上，大考前孤軍奮戰難免有無力感，因此和同學們總是相互勉勵並規律運動加強自己的身心。在讀書時較注重觀念的釐清並常常和同學與師長討論解惑。

何同學面對家中長輩突然失業，面對突然的變故要如何攻克逆境，除了要靠自己的毅力之外，也要學會相信自己的老師，有師長心靈的支撐與學業的教導讓他可以突破難關。

陳同學表示雖然自己行動不便，但是師長和同學一直給予許多各方面的協助，在課業上和同學也會一起討論良性競爭。因為英文科是所有學科中較有興趣的，因此研讀課業時在英文分配的時間也比較多，如果遇到不會的部分除了請教學校老師之外，也會主動在一些社團發文詢問獲取更多的課外資訊。

(中時 )