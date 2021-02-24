台中市警察局第四分局南屯派出所員警黃姚敦賓、周以鈞日前接獲張姓婦人報案，表示她一大早至南屯市場採買並至萬和宮參拜，將騎乘的機車停放在南屯區萬和路與惠德街口，欲牽車時卻發現機車不見了，報案請求協尋，員警詢問事發經過及調閱監視器，原來是張婦記錯停車位置，才知是烏龍一場，機車失而復得，讓張婦再三向員警道謝。

員警表示，見張婦很慌張，且記不太清楚機車確切停放位置，認為可能將機車停放於市場周邊，於是陪同婦人從派出所出發，從萬和宮旁之文昌街沿線搜尋，並與張婦細聊當日行程，希望喚起張婦的記憶。

經在南屯市場及萬和宮周邊巷道逐一仔細尋找，員警果然在文昌街與萬和路口找到機車，張婦才恍然大悟，原來自己記錯停車地點，連忙向警方致歉。

婦人表示，因早起尚未吃早餐，血糖較低記性不好，平日都將機車停放於惠德街，才記錯位置造成烏龍，感謝警方幫忙找到機車。

南屯派出所所長江松泳說，同仁發揮人飢己飢之精神、積極熱心協助尋回機車，深獲民眾感激，呼籲民眾停車時應檢視周遭環境，並建議民眾盡量將機車停放在有人出入的商店前停車格，避免停在黑暗巷道。

此外，無論長期停放或臨時停放，可拍照記錄停車位置，以防自身忘記停放地點，鎖上龍頭、取下鑰匙加上大鎖，避免竊案發生。

(中時 )