北市私立中山小學過去也曾帶領學生到韓國體驗當地的文化。（北市私立中山小學提供／游念育台北傳真）

除了動態活動外，學校圖書館的主題書展也呈現「動物保育」議題相關的書籍，同學在閱讀的同時，能與動態的經驗相結合，達到深化學習的成果。（北市私立中山小學提供／游念育台北傳真）

台北市私立中山小學與國際夥伴學校以色列、美國及韓國共同合作，以「動物保育」為課程主題，將在26日開放50組同學帶著寵物一起上學，而動物種類共有15類，包含貓、狗、烏龜、兔子等寵物，這場相見歡，讓師生備感期待，當天還會有校園寵物走秀活動，讓學生有機會認識各種動物。

北市私立中山小學長期與國際夥伴學校合作，推廣國際文化交流的教育，過去也曾帶領學生到韓國體驗當地的文化，萬聖節也會帶著學生一起了解國外的節慶，這學期中山小學以「動物保育」為主題，展開一系列的課程，也將透過視訊的方式與國外夥伴學校分享學校活動的成果。

私立中山小學教務主任黃玲玲表示，這是學校首次開放學生帶寵物到學校，在寒假期間就請同學先將照片傳到學校的粉絲專頁，讓全校同學對這些可愛的訪客有初步的認識，全校師生都非常期待。

黃玲玲說，透過近距離與動物互動，能讓孩子理解生命教育；黃舉例，有些同學很喜歡拍打魚缸，覺得很有趣，但透過動物保育的課程，也能讓孩子理解，這樣的行為是不對的。

黃玲玲指出，活動當天在操場角落將設置動物友善交誼廳，讓家中沒有寵物的孩子也有機會認識各種動物，藉這個機會讓孩子進而探討動物的生活環境，培養孩子與動物間的感情，引發對動物的興趣與尊重生命的價值，而課程針對每個年級也會有不同的教育意義。

黃玲玲強調，除了動態活動外，學校圖書館的主題書展也呈現「動物保育」議題相關的書籍，同學在閱讀的同時，能與動態的經驗相結合，達到深化學習的成果。

(中時 )