學科能力測驗成績今（24日）放榜，新北市南山中學五科70級分以上12人，四科59級分有胡晉嘉、陳冠瑄、吳居翰、蘇子容、蘇揚迪、黃振恩、吳宗諭、徐有銓8人，56級分以上25人，單科滿分90人，成績亮眼奪目。

蘇子容是學校唯一59級分的女生，家鄉是台東的她，時時關心著爺爺奶奶的健康，尤其生病只能往花蓮送的艱難，所以升學目標是醫學系，蘇子容個性沉穩大方且頗有見地，曾擔任攝影社社長並得到校外攝影比賽第一名、TED社社長並主辦學校第二、三屆TEDEd活動、也參與中研院生命科學人才培訓及大學醫學營。

吳居翰家住三峽，每天通車到中和仍精神奕奕，個性熱心開朗的他是熱舞社社長，同時擔任緬甸曼德勒海外志工團長及TED社公關，也參加南京、上海模聯活動，在師生眼中是個積極且樂於助人的學生，他期望未來能進入材料系行業。

59級分的蘇揚迪、徐有銓、吳宗諭三位同學還都是學校服務性極高的示範區隊的成員，蘇揚迪還獲得新北市環境知識競賽第二名，黃振恩參與了模擬聯合國社也創立科學實驗社同時設計課程邀約指導老師，陳冠瑄及胡晉嘉則分別參加了大學電機營、領培營及醫學營。

南山中學校長蔡銘城校長表示，學生學習除了重視升學成績外，也十分鼓勵孩子們多元的學習及增廣，所以學校建構了許多展現舞台；品德教育除了「素養、態度」，還要具備責任感和對社會的關懷，「成就每一個孩子：適性揚才、終身學習」，是學校努力的目標。

(中時 )