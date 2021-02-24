陸委會23日舉行主委交接典禮，新任主委邱太三表示會秉持總統蔡英文指示，在堅持國家主權跟台灣民主下，健康有序推動兩岸各項交流恢復建置。不過，根據一份最新網路民調顯示，有超過半數網友對邱太三所言表示認同；還有過6成網友對邱太三接掌陸委會後，兩岸關係是否有所進展沒有信心。

邱太三在交接典禮致詞時表示，雖然在國際情勢，特別是兩岸嚴峻的情勢下重回陸委會，進行推動恢復兩岸交流工作非常有挑戰性，但心境上非常高興。他指出，在當前全球新情勢下，陸委會勢必要有新的評估，對兩岸恢復交流往來也勢必做好準備因應。

入口網站《YAHOO》以「邱太三說後疫情時代兩岸交流勢必恢復，你認不認同？」為題進行網路投票，投票時間為2月24日至3月1日，截至今(24日)晚間10點，已有3000多名網友參與投票，結果顯示，非常認同的網友有28.4%，還算認的有32%，不太認同的有12.6%，非常不認同的則有18.6%，另外有8.4%沒有表達明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

邱太三接掌陸委會後，對於兩岸關係進展有沒有信心，有2.7%網友表示非常有信心，還算有信心的網友有19.1%，不太有信心的有22.1%，而非常沒信心的網友則高達46.6%，另外有9.5%網友沒有表示明確意見。

至於邱太三說，「政府對大陸從來沒有惡意過」，有5.6%網友非常認同，還算認同的網友有19.8%，而不太認同的網友有12.8%，非常不認同的網友則高達53.9%，另外有7.9%網友沒表達明確意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

(中時新聞網)