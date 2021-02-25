MWC 2021上海(世界移動大會-上海)如火如荼進行中，OPPO以「融慧、致善」為主題參展，並設立四大展區，展示多項創新技術及智慧裝置，同時，OPPO也在閃充技術生態與5G網路領域再度突破，描繪智慧無縫的萬物互融景象。

OPPO VOOC閃充技術自問世以來，一直引領快速充電技術的發展，在展會現場，OPPO以「快，進未來」為主題，聯合來自不同產業的合作夥伴一起舉辦了閃充技術生態研討會，宣布NXP、Anker、一汽大眾等為最新的VOOC閃充技術生態圈夥伴，打造「萬物皆可閃充」的全方位閃充技術新生態。同時，OPPO更於現場展示目前業界最領先的125W超級閃充，以及可為消費者帶來更多的使用自由度、媲美有線充電的65W AirVOOC無限閃充。此外，超小又超便捷的50W mini超閃適配器則實現無負擔的「隨走隨充」，充分滿足5G時代充電時間碎片化的使用習慣。

另一方面，隨著5G商用在全球市場陸續開啟，OPPO也持續致力於5G在全球的大規模商用，自2019年啟動「5G登陸計畫」以來，OPPO 5G合作夥伴不斷擴大，目前已和全球80多家主流電信商在5G技術、產品，及市場等領域展開深度合作。此外，為推動5G毫米波佈局，OPPO聯合愛立信與高通完成5G毫米波商用裝置及商用系統設備的測試，不僅實現在戶外最高可達4.06Gbps的網速頻寬，還可在2.3km的遠距離之下，依然維持200Mbps網速頻寬的優異表現，為5G毫米波的研發及商用打下深厚基礎。

而5G毫米波測試中使用的OPPO 5G CPE Omni裝置也在大會展區進行展示，5G CPE Omni支援毫米波頻段的高速連接，搭載高通Snapdragon X55 5G數據機、射頻系統以及高通Networking Pro 1200平台，並支持強大的WiFi 6性能及5G毫米波頻段的高速連接，讓電視、檯燈、手機、平板、電腦等智慧裝置，都能隨時隨地擁有5G網路帶來的極速體驗，完整描繪出萬物互融的智慧居家生活。

OPPO研究院副院長唐海於MWC上海「5G創新與投資峰會」上表示，OPPO相信5G擁有顛覆業界的可能性，當他發展足夠成熟時，加上跨領域產業間的應用蓬勃發展，可為消費者帶來意想不到的嶄新體驗。OPPO在參與國際5G標準的建立與完善的同時，也將持續推出新型5G裝置，並探索5G的新應用場景，包含電視、CPE、AR眼鏡、Cybereal等多種領域，為迎接即將到來的5G發展做好準備。

(時報資訊)