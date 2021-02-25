賣壓出籠，週三日本天然橡膠期貨高點回落；由於日本天然期膠在漲近四個月高價後，出現獲利回吐，不過因全球經濟迅速增長和通貨膨脹跡象，提振了大宗商品價格，亦限制了天膠跌幅；大阪OSE交易所-指標8月期貨跌0.8%，報每公斤274.1日圓；新加坡SICOM-RSS3 3月期貨回跌1%，報每公斤244.5美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲0.9%，收於每噸16160元人民幣。

亞洲現貨市場也全面上漲，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌0.7%，報每公斤72.9泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB漲0.8%，報現貨價每公斤181.35美分。

據了解，去年泰國天然橡膠產量達442萬噸，較前一年的474萬噸下降6.7%，其中煙片膠產量同比降12.5%；標膠同比降2.7%；乳膠同比降7.1%；混合膠同比降9.4%。(商品行情網)

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