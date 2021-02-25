日前受到新冠肺炎疫情影響，美國鋼廠紛紛停工，近期市場對汽車、家電等鋼鐵產品需求轉好，美國鋼廠逐步提高產量，加上美國普查局數據顯示，美國鋼鐵庫存接近3年半低點，造成下游製造商有訂單卻無原料的窘境，因此進一步拉抬美國鋼材價格。

2月24日最新報價顯示，美國中厚板漲逾14%；角鐵漲逾20%；美國中西部熱軋板捲廠交價漲逾10%；另外日本2H廢鋼流通價漲逾21%。(商品行情網)

(時報資訊)