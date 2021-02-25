《商情》需求湧現 美國鋼材大漲 14:322021/02/25 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前受到新冠肺炎疫情影響，美國鋼廠紛紛停工，近期市場對汽車、家電等鋼鐵產品需求轉好，美國鋼廠逐步提高產量，加上美國普查局數據顯示，美國鋼鐵庫存接近3年半低點，造成下游製造商有訂單卻無原料的窘境，因此進一步拉抬美國鋼材價格。 2月24日最新報價顯示，美國中厚板漲逾14%；角鐵漲逾20%；美國中西部熱軋板捲廠交價漲逾10%；另外日本2H廢鋼流通價漲逾21%。(商品行情網) 《商情》買盤進場 激勵LME期銅漲至近10年高點 《傳產》LME鎳價飆 不鏽鋼盤價估連3月大漲 (時報資訊) #漲逾 #美國 #美國鋼廠 #湧現 #鋼材 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料需求暢旺 紐約棉花連9紅 10:172021/02/25 財經 拜登下令 檢討晶片供應鏈 04:102021/02/25 全球財經 中鋼：寶鋼、河靜鋼盤價看漲 04:102021/02/25 證券．權證 王麗莎快評》拜登射出經濟四箭之後 12:172021/02/25 短評 美控中閉關鎖猴 疫情燒出戰略猴儲備危機 04:102021/02/25 國際大事 卡位美國創新成長股 賺長線財 04:102021/02/25 投資理財 《美股掃瞄》大逆轉再現！道瓊指數大漲420點 再創歷史新高 09:092021/02/25 財經 拜登將簽署行政命令強化供應鏈 白宮：台灣是重要夥伴 06:542021/02/25 國際 《航運股》華航3月3日起調整美國線運價3到4成 11:422021/02/25 財經 修正賣壓湧現 千金股軟腳 04:102021/02/25 財經要聞 反制陸言論審查 美議員提案成立跨部會小組 09:122021/02/25 國際 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 台積電5奈米塞爆 客戶轉單三星最怕一件事 - 財經 陸不打稀土牌也能要美命 缺關鍵資源新疫苗恐做不出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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