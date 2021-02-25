受原料庫存損失影響，唐榮(2035)去年稅後淨損為6.56億元，每股稅後淨損為1.90元，但隨著今年國際鎳價持續高漲，與需求好轉，加唐榮3月份不銹鋼價看漲，法人預期其第一季營運可望好轉。

聯電配息1.6元 21年來最高
外資期現貨 同步偏空

(工商 )

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