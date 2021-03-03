由谷歌母公司Alphabet支持的健康保險新創公司Oscar Health Inc周二以高於目標區間的每股39美元價格，出售其首次公開發行（IPO）股票，並籌得12億美元資金。

此次IPO使總部位於紐約的Oscar Health市值達到77億美元。

該公司在周二稍早將發行3,100萬股的IPO目標價區間從介於每股32～34美元，提高介於每股36～38美元，但最終以更高的每股39美元發售股份。

Oscar Health向個人、家庭、小型企業與和美國聯邦醫療保險（Medicare）保戶提供健康保險，在全美18個州擁有52.9萬名客戶。

該公司表示，2020年的保費收入大幅成長60%，達到16.7億美元。但由於該公司將大部分理賠轉交給再保險公司承保，導致其營收下滑5.2%，為4.628億美元。根據其提交的監管文件，Oscar Health去年淨損從2019年的2.612億美元擴大至4.068億美元。

谷歌母公司Alphabet在2018年以3.75億美元，收購Oscar Health近10%股份。

Oscar Health股票周三將在紐約證券交易所掛牌，其股票代碼為OSCR。

(時報資訊)