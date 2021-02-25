經濟部25日通過6家中小企業擴大投資23億元，其中竣丞國際致力於熱導管與散熱模組，並且國家太空中心合作，協助發展國造衛星，由於5G手機問世，市場熱管、熱板需求強勁，計畫擴大投入逾4千萬，在臺中后里工業區興建廠房。

經濟部說，這次通過的6家廠商分別是竣丞國際、介隆興齒輪、翰德精密工業、全微精密、合家歡農物生技及嘉雲南機車行。累計中小企業加速投資行動方案已經通過512家中小企業投資，總投資金額2,200億元，帶動2.07萬個本國就業機會。

竣丞國際致力於熱導管與散熱模組OEM/ODM製造商，亦可提供客製化設計與生產，包括極細2mm、無氧銅、低溫、超薄及不鏽鋼熱導管，可應用於食品、生技、電子與工業等領域，更與國家太空中心合作，協助發展國造衛星，產品除供應國內市場外，亦外銷至德國與以色列等地。由於5G手機問世，市場熱管、熱板需求強勁，計畫擴大投入逾4千萬，在臺中后里工業區興建廠房，新增智慧化設備，同時導入物聯網以及數位管理系統，以期達到生產數位化，精進製造實力，將為國內創造3個工作機會。

(工商 )