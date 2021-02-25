根據市場研究機構GfK 25日公布，德國3月消費者信心指數由2月修正後的負15.5升至負12.9，優於市場預估的負14.5。GfK指出，近期新冠肺炎確診率下滑，和疫苗接種計畫啟動，為加速放寬防疫措施注入希望，帶動消費者信心上揚。

(工商 )