德國3月消費者信心上升 21:502021/02/25 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據市場研究機構GfK 25日公布，德國3月消費者信心指數由2月修正後的負15.5升至負12.9，優於市場預估的負14.5。GfK指出，近期新冠肺炎確診率下滑，和疫苗接種計畫啟動，為加速放寬防疫措施注入希望，帶動消費者信心上揚。 打炒房 五大銀行1月新增房貸月減百億元 《國際經濟》超預期 德國民眾對3月消費信心揚升 (工商 ) #上揚 #德國 #消費者信心 #GfK #的負 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 實價登錄2.0 花敬群：7月1日上路 14:372021/02/25 財經 油價反彈加持 沙國首發負利率債券 20:412021/02/25 財經 《國際金融》德國樂觀經濟數據 支撐歐股揚升0.46％ 09:432021/02/25 財經 《國際產業》Puma今年財測謹慎 看見跑步活動上升 10:342021/02/25 財經 藻礁公投倒數3天 仍差逾20萬份 10:312021/02/25 生活 陸駐日內瓦代表：人權成為有關國家政治操弄的工具 09:072021/02/25 兩岸 美國1月新屋銷售月增4.3％優於預期 09:152021/02/25 財經 《國際經濟》多虧線上交易 韓元月零售銷售額年增6％ 14:152021/02/25 財經 企業取消尾牙聚餐害到 元月餐飲業營收縮水15％ 18:172021/02/25 財經 標普全球評級報告 台壽險業展望負向 亞太最高 04:102021/02/25 金融．稅務 OVO智慧投影機K1奪燦坤銷售冠軍 通路月銷量成長300％ 21:382021/02/25 財經 財經熱門新聞 台灣做得出疫苗嗎？謝金河點名1家最有希望 - 財經 台積電驚悚連殺5天 專家喊不接刀 再爆恐怖地板價 - 財經 拿稀土打爆老美 陸為何還不動手？ 專家曝真正原因 - 財經 華爾街大多頭警告！巨頭們將釀災 快跑到這類股避難 - 財經 比特幣、特斯拉誰糟糕？巴菲特老戰友神比喻 再轟美股變賭場 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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