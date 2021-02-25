財政部南區國稅局聯合臺灣臺南地方檢察署，於日前，在該局舉辦「廉政雙圈學習-『建立金流分析，有效偵結犯罪』研討會」；雙方達成共識，未來將展開跨域經驗交流，共同研討稅務機關與檢察機關間如何緊密合作，才能有效整合行政及司法資源，強化稅捐逃漏查緝成效及犯罪偵查能量，共同打擊犯罪。

該研討會由南區國稅局局長盧貞秀與臺灣臺南地方檢察署檢察長葉淑文共同邀集國稅查緝逃漏專責人員、主任檢察官、檢察官、檢察事務官、法務部調查局臺南市調查處、財政部政風處及其他區國稅局等人員，以雙方於108年成立之「反洗錢資訊聯繫平台」為基礎。

盧貞秀在研討會上表示，在全球化的國際情勢下，稅捐逃漏手法、金融經濟犯罪和其他犯罪型態亦趨向科技化、集團化與國際化，涉及層面日益錯綜複雜，影響正常金流交易及經濟活動之規模也更廣大，該研討會的主要目的即因應犯罪型態的演變，結合不同專業領域，深入探究稅捐稽徵機關與檢察機關跨域協力合作機制及可行策略，打造最佳跨域合作模式，凝聚打擊犯罪能量。

該研討會導入跨領域的專業及視野，希望將不同機關的實務經驗與專業知能透過交流，拓展既有體系之思維模式，匯集跨域團隊智慧，該局與臺灣臺南地方檢察署，於研討會中就移送逃漏營業稅之違反稅捐稽徵法案件之協助事項細緻化、重大犯罪與社會矚目案件強化合作機制、刑事案件偵辦過程協助稅捐逃漏事證蒐集、疑似不法事件聯繫通報機制等議題，深度會談後達成合作共識，攜手提升稅捐稽徵機關與檢察機關合作量能，並建構稅務查緝與遏止犯罪跨域合作之廉能治理願景，為臺灣打造穩定金融環境之碁石。

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