太讓人心痛了，身形美麗流線型、頭胸部具有複雜花紋且顏色亮麗的短吻真海豚，多數是群體遨遊大海的大洋性鯨豚，如今首度被人發現在中部沿海海岸現蹤，可惜竟已是沒有氣息擱淺沙灘，海巡署中部分署第三岸巡隊已協助江鯨豚屍體搬運交由中華鯨豚協會載運回研析死因。

塭仔安檢所所長陳品碩表示，27日上午9時50分，有守望人員在執勤巡視時，發現塭仔北守望哨前方沙灘約100公尺處，疑似有死亡鯨豚一隻，立即通報所內主管，他也隨即率員回到現場處置。

真海豚首度現身中部海域，可惜被發現時已擱淺沙灘沒有氣息，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所人員協助搬運交由中華鯨豚協會進行後續研究。（圖／海巡署中部分署提供）

真海豚首度現身中部海域，可惜被發現時已擱淺沙灘沒有氣息，海巡署中部分署第三岸巡隊塭仔安檢所人員協助搬運交由中華鯨豚協會進行後續研究。（圖／海巡署中部分署提供）

陳品碩說，他與同仁們到現場查看，並將死亡的鯨豚屍體，搬運至岸上進行初步處置，經測量該鯨豚長約240公分、寬約50公分，昨天下午15時20分中華鯨豚協會人員，抵達現場後判定死亡鯨豚品種為「真海豚」，後續由本隊同仁協助將死亡鯨豚搬運上車，並由中華鯨豚協會載回解剖、進一步研析死亡原因。

別名短吻真海豚、烏鯃的「真海豚」，體側線紋交叉為其明顯特徵，普遍分布於全球的溫帶、亞熱帶及熱帶海域。根據臺灣國家公園生物多樣性資料庫與知識平台網站介紹，真海豚身體呈流線型，成熟雌性約2.3公尺，雄性約2.6公尺。體重通常落於70-110公斤的範圍內，最重可達135公斤。

數量龐大的短吻真海豚主要食物為魚與烏賊；喜歡成群結隊，為所有鯨豚類中群居性最顯著者，常見的族群大小為10-500隻，最多可達上千隻。十分有活力，時常鳴叫與在水面跳躍、翻騰，喜歡與船隻同行，在臺灣本島東北部的宜蘭海域有紀錄，這次首度被發現在中部海岸現蹤，無奈已無氣息。

(中時 )