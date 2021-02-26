大台中職業總工會舉行第6屆第2次會員代表大會，台中市政府勞工局代理局長羅群穆受邀出席表示，工會是促進勞資和諧的橋梁，感謝各總工會理、監事團隊及所有會員代表的協助，讓市府各項勞動政策得以落實。

勞工局持續編列經費補助工會團體辦理勞工教育、健康檢查及休閒活動，與工會攜手為台中市勞工爭取勞動權益。

羅群穆代表市長盧秀燕發放「金牛旺財犇向幸福小紅包」，祝賀會員們新的一年幸福快樂，財源滾滾旺旺來。

大台中職業總工會理事長林蓮助、台中市總工會理事長謝宗佑、台中直轄市總工會理事長花錦忠及台中直轄市女子燙髮業職業工會理事長王春田也率領理、監事團隊共同祝賀。

立法院副院長蔡其昌及台中市議員周永鴻、陳本添均到場同樂。

台中市總工會舉辦「110年度性別工作平等宣導暨工會會務發展研討活動」、台中直轄市總工會與台中直轄市女子燙髮業職業工會同日合辦「春酒聯歡會」，勞工局專門委員陳小菲也到場共襄盛舉，感謝總工會長期對市府各項政策的支持與協助，也代表盧秀燕發放犇向幸福小紅包，祝賀新年新氣象。

(中時 )