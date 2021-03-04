永靖鄉農會上午舉行會員代表大會選舉理監事與上級農會代表，選舉結果挑戰派倒戈成功，農會三巨頭確定將重新洗牌。（謝瓊雲攝）

永靖鄉農會上午舉行會員代表大會選舉理監事與上級農會代表，選舉結果挑戰派倒戈成功，農會三巨頭確定將重新洗牌。（謝瓊雲攝）

永靖鄉農會上午舉行會員代表大會選舉理監事與上級農會代表，一大早代表就紛紛前來報到，踴躍出席，僅1人未到。（謝瓊雲攝）

永靖鄉農會5樓大禮堂擠滿人，45席代表僅1人缺席，列席的小組長也全員到場，加上關心的會員、維護秩序的警力，十分熱鬧、氣氛略顯緊張。（謝瓊雲攝）

彰化縣各鄉鎮市農會理監事選舉暨縣農會代表選舉，4日同步在各鄉鎮農會展開，過去每次改選總是戰情激烈的永靖鄉農會，在前理事長葉麗娟與前總幹事朱秋報結盟聯手下倒戈成功，9席理事掌握8席，農會三巨頭確定將重新洗牌。

永靖鄉地方派系對立已久，不論是基層農會改選、或是民代選舉，兩派人馬向來壁壘分明；4日農會代表大會上，關心選情的農事小組長、會員幾乎擠滿5樓大禮堂，擔心場面失控，警方也大陣仗派出10多名人力在場坐鎮，所幸全程投票秩序平和。

永靖鄉農會改選向來熱鬧滾滾，日前會員代表選舉，有68人角逐45席，戰況激烈；今日理事應選9席、有16人登記候選，監事應選3席、6人登記候選，並選出一名縣農會會員代表。

過去每次改選45席代表幾乎全員到齊，投票率逼近100％，但今天僅44人出席；挑戰派掌握29席、逾半數代表席次，當權派代表原本意圖改採無記名限制連記法投票，無奈16份代表不同意書中，1人缺席、1人當場表示撤回，功敗垂成。

選舉維持維持無記名連記法，每名代表可在選票上圈選9人；選舉結果改登記參選監事的現任理事長陳吉星、改參選理事職務的常務監事鄭木旺2人全落馬，預料12日理、監事選舉上，已連任2屆的總幹事林綉惠無望再獲續聘連任，總幹事遴選作業將進入第二輪，預計最快5月底前才能完成總幹事人事。

(中時 )