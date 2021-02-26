在營運拓廣、服務加深帶動下，資訊應用服務供應商聚碩科技（6112）2020年營運表現亮眼，營收、獲利更雙雙刷新歷史紀錄，創下歷史新高，每股稅後盈餘2.91元，擬配發現金股利2.5元，配發率超過85％，並預計在5月28日舉行股東常會。

聚碩2020年營收達135.13億元，年增9.8％，稅後純益為5.76億元，年增38.9％，歸屬於母公司業主之淨利5.49億元，年增44.69％，每股稅後盈餘2.91元。聚碩1月營收則達11.04億元，較上月增8.3％，惟較去年減少4.62％。

聚碩董事長李昌鴻表示，聚碩以提供企業數位轉型所需的一站式服務為核心，在後疫情時代、各行各業數位轉型需求大增之際，將會持續拓寬營運廣度並增加技術服務深度，不僅提高對客戶的附加價值，也創造財務效益，以回饋股東。

聚碩目前代理超過50個國際知名品牌的網路通訊軟硬體產品，提供企業用戶雲端、大數據、網路、行動應用等資通訊整合方案，為客戶儲備未來5年～10年數位轉型最需要的軟硬體整合工具。

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