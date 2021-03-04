疫情衝擊，加上主要產品為大宗聚酯長纖維絲（POY），易受市場行情影響，宏洲（1413）4日公告2020年財報，營運由盈轉虧，稅後虧損1.59億元，每股虧損1.23元。

宏洲2020年合併營收15.65億元，年衰退46.88％。

宏洲指出，產品過份集中於大宗產品，在新冠肺炎疫情期間，價格波動較大。另外，低價位、衣著用的大宗紡纖產品，東南亞、中國大陸及韓國激烈競爭趨勢越來越嚴重，造成營運上的弱勢。

不過，自知生產大宗產品在紡纖市場的弱點，宏洲指出，近年來積極投入發展高性能，機能性特殊纖維紡織品提高產品附加價值。並在2020年第四季，投資5000萬購入熔噴機3台，預估月產能100噸。

隨著疫情趨緩，全球原物料價格回漲，大宗聚酯長纖維絲價格調漲；加上高值產品比例提升、投資的口罩材料熔噴布產能穩定增加，宏洲2021年的營收已漸恢復成長規道。

宏洲2021年1月合併營收2.02億元，年增率25.77％。

(工商 )