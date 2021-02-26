國內新冠疫情舒緩，新北市長侯友宜26日下午邀集新北市醫師公會及轄內18家急救責任醫院代表，召開「急救責任醫院防疫精進會議」，宣布3月1日起新北市包括雙和醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院、恩主公醫院4家醫院，全面調降新冠肺炎一般採檢費用，從每件自6300元調降至5800元。

侯友宜表示，首先感謝醫師公會理事長周慶明以及急救責任醫院院長暨醫護伙伴們，全年無休在防疫最前線作戰，新北市18家急救責任醫院承擔起採檢、收治確診個案及集中檢疫支援等第一線工作，提供足夠收治能力及採檢量能，迄今已收治108例確診個案，完成1萬4070人的檢體採集。

針對中央日前公布醫事人員將是新冠肺炎疫苗最優先接種對象，侯友宜強調，新北市優先給18家急救責任醫院醫事人員接種，確保醫護團隊伙伴們無後顧之憂，安心為病人服務。並以急救責任醫院作為第一階段接種地點，以因應接種後突發狀況及時給予最適當的處置。後續再視疫苗供貨情形及實施對象，將接種地點擴增至29區衛生所及其他醫療院所。

此外侯友宜表示，雙和醫院、耕莘醫院、永和耕莘醫院、恩主公醫院，再重新檢視成本後，於3月1日起4間醫院新冠肺炎一般採檢費用每件自6300元調降至5800元，感謝院方願意吸收部份成本，也感謝土城醫院配合政策，提供-20℃疫苗冷凍庫予新北市衛生局儲存新北市新冠肺炎疫苗。

(中時 )