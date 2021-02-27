鹽水蜂炮落幕，環保局清出6.1噸垃圾。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

鹽水蜂炮落幕，環保局清出6.1噸垃圾。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

鹽水蜂炮落幕，環保局清出6.1噸垃圾。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

鹽水蜂炮落幕，環保局清出6.1噸垃圾。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

鹽水蜂炮落幕，環保局清出6.1噸垃圾。（台南市府提供／劉秀芬台南傳真）

台南鹽水蜂炮活動26日晚間6點開始，35座主砲城陸續施放，直至27日凌晨4點多才結束，台南市政府環保局動員85名以上清潔人力，在活動結束後即開始清掃整理活動周邊街道，共計清出6.1噸垃圾，迅速於上午8點半完全恢復乾淨市容，重現鹽水小鎮迷人樣貌。

鹽水蜂炮已有近百年歷史，近來更發展成元宵節重要的國際性觀光民俗節慶活動，今年在防疫、維持傳統的多方考量下，採小規模方式舉辦，在武廟前廣場集中施放，蜂炮採閉門式蜂炮，不開放一般民眾進場，現場不准設攤、飲食。

26日晚第1座也是今年最大的炮城，晚間6點15分啟炮，百餘年來首次不遶境、閉門施放，雖然少了往年人潮擠在炮城四周犁炮，但9座神轎接受蜂炮的洗禮，過程還是十分精采。

27日凌晨4點多活動結束後，台南市環保局調派鹽水、柳營、新營等8個區清潔隊人員，出動垃圾車、回收車、鏟裝機、掃街車、洗街車，迅速清掃整理活動周邊街道，共計清出6.1噸垃圾。

鹽水區陳姓隊員說，今年鹽水蜂炮規模縮減，人潮、炮屑、炮枝及垃圾都變少，再加上蜂炮施放範圍集中在武廟前廣場一帶，如武廟路、北門路燃放，清潔整理所花的時間與往年相較快速許多。

台南市長黃偉哲表示，多虧了環保清潔隊人員的盡心盡責，每次活動結束後，市容環境都能迅速恢復整潔，謝謝清潔人員辛苦的付出，善後工作做得快又好，為今年蜂炮活動畫下圓滿句點。

(中時 )