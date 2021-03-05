將軍漁港出現大批海漂垃圾 漁港所打撈出數十袋 17:492021/03/05 中時 劉秀芬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市將軍漁港出現大批海漂垃圾，漁港所打撈出數十袋。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市將軍漁港出現大批海漂垃圾，漁港所打撈出數十袋。(讀者提供／劉秀芬台南傳真) 台南市將軍漁港作業漁民發現，5日一早南側內港港域出現大批海漂垃圾，懷疑有人偷倒垃圾，台南市漁港及近海管理所推測因近日鋒面通過，浪潮把沿岸的垃圾推送到漁港內，下午已經派人打撈，清出幾十袋塑膠瓶等垃圾。 當地漁民表示，因海風吹拂，垃圾聚集在南側內港水域，首次看到這麼多垃圾漂到港域內，懷疑有人偷倒垃圾。 台南市漁港所獲報後，下午緊急派人打撈，清出幾十袋的塑膠瓶、寶特瓶和塑膠繩、魚網等垃圾，還漁港乾淨的環境，近日也會持續巡查打撈海域垃圾。 散戶瘋台積 股東飆至84萬人 台南新化、佳里、將軍農會變天 (中時 ) #垃圾 #漁港 #打撈 #十袋 #台南市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北清潔員代收垃圾 長者喊讚 04:102021/03/03 焦點要聞 藻礁危機 孫大千批：民進黨「二阿哥」鄭文燦只會出一張嘴 08:502021/03/02 政治 外埔漁港發現死亡綠蠵龜 海巡人員協助釐清死因 16:582021/03/04 社會 垃圾換黃金 福容福隆推綠色行動旅遊 住房淨灘送500元 10:532021/03/04 生活 金山磺港漁港驚見浮屍 身分待查 14:352021/03/04 社會 基隆雲林浪襲海釣客 2死2傷 04:102021/03/02 社會新聞 區域利多！安平漁港跨港大橋「都審通過」 17:202021/03/03 區域情報-台南 盧廣仲代言汽車百萬入袋 04:102021/03/05 時尚消費 財金系所應屆畢業生最嚮往公司 國泰勝出 18:152021/03/04 財經 綠營4縣市長渾身解術賣鳳梨 賣到要換黨徽 16:232021/03/03 政治 武陵農場遊客 爬櫻花樹拍照 04:102021/03/02 地方新聞 寶島熱門新聞 農機沿路掉土染得整條路泥濘不堪 連員警來取締也摔跤了 - 寶島 農會理監事出爐 田中、北斗、永靖、鹿港和二水現任總幹事全翻盤 - 寶島 嘉義大學免費送苗木 持發票兌換，自備提袋 - 寶島 東華書局創辦人遺孀劉慶弟 捐3.8億於林口蓋長照大樓 - 寶島 馬路如虎口 彰化市44個重要路口全面提高斑馬線等辨識度 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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