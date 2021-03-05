台南市將軍漁港出現大批海漂垃圾，漁港所打撈出數十袋。(讀者提供／劉秀芬台南傳真)

台南市將軍漁港作業漁民發現，5日一早南側內港港域出現大批海漂垃圾，懷疑有人偷倒垃圾，台南市漁港及近海管理所推測因近日鋒面通過，浪潮把沿岸的垃圾推送到漁港內，下午已經派人打撈，清出幾十袋塑膠瓶等垃圾。

當地漁民表示，因海風吹拂，垃圾聚集在南側內港水域，首次看到這麼多垃圾漂到港域內，懷疑有人偷倒垃圾。

台南市漁港所獲報後，下午緊急派人打撈，清出幾十袋的塑膠瓶、寶特瓶和塑膠繩、魚網等垃圾，還漁港乾淨的環境，近日也會持續巡查打撈海域垃圾。

(中時 )