國發會最新發布的「109公共政策網路參與平台公民參與情形調查報告」中指出，有51.1%平台會員肯定平台對於政策具有影響力，國發會官員也表示滿意度為87.7%，但實際上，平台提案被採參的比率僅有0.43%，民眾黨批評，這樣的平台不僅無效，也無法真實回應民意趨勢。

公共政策網路參與平台由國發會於民國104年所建立，光是不含每期的維修建置費，總金額就約花了四千五百萬公帑。網頁中的「提點子」平台能讓民眾自由的提出想建議的提案，無論是討論的最熱烈的萊豬議題、或甚至是小到生活中的「針對咀嚼聲過大開罰」都可以在平台上發表。

民眾黨表示，該平台的原則是，只要提案超5000人聯署覆議，相關政府機構就需在兩個月內給出回應。不過民眾黨在10月8日時在「提點子」平台上提出有關萊豬源頭管理的提議，並在11月3日順利超過5000人聯署，但一直到1月5日才得到國發會以一句「決定不參採提案人之訴求」進行回應，5000人的聯署提案瞬間化為泡影。

民眾黨內人士質疑，國發會之所以不回應，以「拖過就沒事」的態度來對待萊豬的訴求，不僅不夠公正嚴謹，甚至會讓人家覺得這就是政府設置的「摸頭平台」，並呼籲未來國發會不要只見滿意度數據就沾沾自喜，而應該把實際成績端出來，確實採納人民的提案，才能讓該平台發揮效用。

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(中時新聞網)