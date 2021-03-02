台南後壁區農會今天投票選出新任理監事。（莊曜聰攝）

台南後壁區農會今天投票選出新任理監事。（莊曜聰攝）

農會代表選舉落幕，各農會在21日前將陸續召開會員代表大會等，以決定理事長、總幹事人選，日前傳出有變化的台南後壁區農會今天開會選出新任理監事，現場氣氛肅殺，轄區白河警分局還派遣20名警力到場維持秩序，最後結果出爐，包含前任總幹事蕭麗姿在內的挑戰派以5席壓過當權派的4席，變天恐成定局。

據了解，後壁農會會員代表選舉後翻盤，挑戰派當時以1席之差勝出，但雙方都堅稱掌握多數席次，使得理監事改選更形激烈，改選日期選在228連假後舉行，連假期間為掌握席次，雙方都緊迫盯人，動作頻頻，傳出還出動警力盯梢。

後壁農會去年初總幹事蘇淑禎遭理事會解聘，由張逸玟接任，但變天傳言不斷，若理監事選舉結果，就任不滿1年的張恐怕又得下台。

今天上午理監事改選登場，引發關注，多位民代也到場觀看投、開票過程，選舉過程尚稱順利，開票結果現任掌握理事4席、挑戰派席，預計3月10日召開理監事與聘任總幹事會議。

(中時 )