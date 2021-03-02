「拿我們健康賺錢？」桃園市新屋區4里感嘆永豐餘新屋廠設置後落塵不斷，長年空品欠佳，向廠方嗆聲要求提撥回饋金，2日協調會上氣氛雖平和，不過廠方態度強硬，強調廠內運作合法，排放數值合乎環保標準，將以敦親睦鄰活動回饋鄉里，但居民不領情，要求市府環保局將每日排放、進貨等數據公告周知，別讓兩方各說各話。

永豐餘新屋廠在地31年，共設有3座焚化鍋爐，前2座燃燒廢輪胎、煤炭等物質，去年底設置汽電共生鍋爐，近期試車中。近期傳出里民抱怨住戶深受落塵困擾，廢氣充滿家園，但環保局數據顯示，該廠1號鍋爐在異味、SO2及NOX等空氣汙染物皆未超標，2月4日前往M06製程巡查時亦然。

為向汙染企業抗議，永安、槺榔、下田與笨港4里集結，2日上午與永豐餘高層、環保局召開協調會，會上永安里長郭先彰指廠區惡臭難解、懸浮微粒偏高，監測數值卻正常，要求環保局繳出排放數據、企業給予汙染回饋金，彌補居民健康損失。

永豐餘則強調，新屋廠為造紙業，無電業法提撥回饋金問題，且建置鍋爐、廠內運作皆採合法程序，數據也指出汙染未超標，不會朝給予回饋金方向前進，改由擴大舉辦敦親睦鄰活動，此言遭郭先彰反嗆，質疑辦理活動僅是充名目，雙方協商破局，將擇期再談。

由於兩造各說各話，期環保局給出稽查資料，市府人員強調該廠檢測數據均為公開資訊，可至環保署網站查詢，也請永豐餘可在在大門裝設電子看板，將連續自動監測設施系統數據公告周知，未來也將持續巡查，若發現汙染情事屬實將依法開罰。

(中時 )