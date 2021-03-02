日本Z Holding（簡稱ZHD）與LINE宣布正式整併，將以Yahoo! JAPAN及LINE的搜尋與入口網站、廣告、通訊為核心事業，即日起在日本奇摩首頁已經可以見到LINE的熊大及兔兔肖像，同時也宣布電商、在地垂直業務、金融科技和公共服務將列為優先發展的四大領域，將計畫結合數據資料和 AI 技術來創造強大的合作綜效，為用戶的日常生活、企業商戶和社會提供更好的服務。

以電商為例，就將以線上下串連為目標，消費者在LINE上可以買到最實惠的商品，也可送禮給LINE好友、揪團購、直播主介紹商品的功能，未來也在構想「My Price 構想」，用戶可透過動態定價功能，實惠的價格買到商品以外，更將計畫推出獎勵忠誠度計畫。另外還會在訂房訂餐廳等領域上，將運用AI技術為在地商家提供數位轉型的支持方案，也因整併後，商戶還可透過Yahoo! JAPAN、LINE、PayPay之間的串連，使用其全新的廣告行銷方案，提高行銷成效。而日本的PayPay和LINE Pay也已經從店家端展開合作，預計4月底起當地超過300萬個串接PayPay的店家都將可使用LINE Pay付款，同時希望明年預計年4月將LINE Pay的 QR Code與支付條碼整合至PayPay中。

為了慶祝ZHD與LINE整併，在日本更推出了LINE的特效活動。（ZHD官網）

ZHD也預告將投入資源推動公共服務數位轉型，發展防災與醫療保健領域的服務，而LINE Healthcare公司為日本用戶所提供的LINE DOCTOR服務也將成為起點，陸續開發線上服藥指導、藥物宅配、與線上診療等功能，讓遠端醫療更便利、服務更多人。在2021會計年度結算前，LINE DOCTOR 將開始提供線上服藥指導，並以成為日本第一名的提供量為目標。

以上發展雖然目前僅集中在日本地區，但ZHD也宣告計畫將在5年內投資5000億日圓推動AI相關事業加速成長，並在日本國內與海外擴大招募5000名AI工程師，也將會把日本的成功案例擴展至台灣、泰國、印尼等市場，更將發揮軟銀集團和NAVER的專業技術和網絡以拓展海外市場，並計畫在2023會計年度創造2兆日圓營收以及2,250億日圓新高獲利。

(中時 )