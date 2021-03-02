惠譽解決方案（Fitch Solutions）指出，儘管中國大陸是亞洲最大電動車市場，但整體亞洲電動車市規模卻落後歐洲。除了歐洲不斷以嚴厲排放標準來增加電動車需求外，印度與日本等需求落後拖累整體亞洲市場的發展。

惠譽解決方案的汽車研究部主管巴斯丹（Anna-Marie Baisden）指歐洲不斷提高廢氣排放要求，驅使車商積極發展電動車，並加強環保意識宣導來增加民眾的電動車需求。

像去年歐洲尤其歐盟地區，為減緩新冠肺炎疫情對經濟的衝擊而推出大量振興措施，當中包括許多關於電動車的基礎建設，和購買電動車的補助等。

長期追蹤電池與電動車產業的凱恩能源研究顧問（Cairn Energy Research Advisors）去年報告預測，今年電動車銷售量將飆升，主要是全球多國推出新措施來鼓勵大家購買電動車。

報告指歐洲電動車市場因歐盟不斷提高排放標準，今年將成為全球電動車銷售量成長幅度最大地區。

巴斯丹說，雖然亞洲電動車市場規模正從後趕上，但主要是由中國帶動。因為目前在亞洲電動車銷售量裡，約九成來自中國。所以外界在討論亞洲電動車市時，其實基本上主要在討論中國電動車市。

她指出日本與印度等主要國家的需求沒跟上來，是亞洲電動車市場成長速度緩慢的主因之一。

儘管日本有潛在需求，但外界仍等待中央政府推出更全面購買優惠措施。目前主要靠地方政府的優惠措施推廣，像東京定出目標要2030年銷售的全是電動車。

印度可能要靠特斯拉來拓展其電動車市。雖然擁有龐大人口的印度，具有巨大的市場發展潛力，政府也支持本地生產電動車來推廣，但其平均收入低於其他亞洲國家，使電動車市場發展面對嚴重挑戰。

(工商 )