調研機構最新數據顯示，2020年華為在中國以外的行動網路設備市佔率被西方競爭對手奪走，這顯示出美國針對該中國製造商的限制行動開始產生影響。

華爾街日報報導，據美國行業研究公司DellOro Group的報告，2020年華為在全球（不包括中國市場）無線設備銷售收入中所占份額下降2個百分點，至20％左右。根據該研究公司的資料，華為仍位居第三，落後於競爭對手愛立信和諾基亞，後兩家公司2020年的市佔率均有所回升。愛立信在中國以外的市佔率為35％左右，上升2個百分點，領先優勢得以鞏固；諾基亞的市佔率增長1個百分點，至25％左右。

2020年底，受美國施壓影響，華為失去了全球最大智慧手機製造商頭銜，跌至第五位。現在，該公司銷售用於行動網路的設備這一核心業務正受到衝擊。

報導稱，若加上在中國的銷售，華為仍是全球最大的無線設備供應商，2020年其全球市場份額有所上升。據Dell Oro的資料，2020年中國已超過北美，成為該行業的最大市場。目前全球無線設備銷售額中有大約三分之一來自中國市場。

(工商 )