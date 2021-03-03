美國國會積極推動新一輪財政刺激，加上疫苗施打逐漸普及，強化經濟復甦預期，推動大宗商品價格集體勁揚、通膨預期升溫，近期公債標售需求清淡，推升美國10年期公債殖利率一度突破1.6％，導致近日股市震盪劇烈，科技股明顯回調，面對機會與風險並存，可透過布局跨國組合平衡基金穩健因應。

投信法人表示，在經濟復甦腳步未歇之下，加上資金條件仍相對寬鬆，在基本面及資金面有撐之下，風險性資產表現仍相對看好，但同時也須留意美債殖利率走勢、全球疫情發展、後續貨幣及財政政策之動向。建議穩健投資人不妨透過具有跨資產、跨區域及跨產業布局特性的跨國組合平衡基金來因應，既掌握不同資產的輪動行情，亦能分散投資組合風險、拉高勝率。

觀察投信發行跨國組合平衡基金今年來表現，泰半都繳出正報酬成果，若以新台幣累積行來看，表現最好的兩檔產品分別為群益多重資產組合基金與保德信新興趨勢組合基金，截至2月25日止，年至今績效分別近6.53％和6.35％。

群益多重資產組合基金經理人葉啟芳分析，在全球各國積極展開疫苗接種作業下，使得2021年全球經濟復甦基調更加確認，中長期來看，偏多操作的看法不變。短期而言，股市買氣受公債殖利率上升所抑制，先前領漲的科技成長股遭到拋售，然景氣連動度較高的循環價值股表現相對穩健，雖然暗示著經濟復甦預期仍持續發酵。

但在市場情緒面的波動使得資金輪動快速之下，建議投資人不妨採多重資產布局策略來因應，有助降低單一市場風險之外，也能靈活掌握不同資產的輪漲契機，同時也廣納多元收益來源，達到進可攻、退可守的投資效果。

葉啟芳指出，資產配置方面，美股在總統拜登政府就任後，新政措施或可期待，疫苗開始施打也使得美國經濟可望打底復甦，後市表現仍可關注，新興市場也可望在疫苗使用之下，恢復經濟成長動能。

其中亞洲市場中的台灣、大陸國、印度、東協不僅在各大研調機構的預估下，有較高的經濟成長潛力，在投資題材上也是多元，無論與當前全球主流科技趨勢相關之重要供應鏈股或創新科技題材，或疫情趨緩後可望受惠的消費相關題材，表現都值得留意。債市方面，可維持較高的可轉債部位，並搭配高息券種如高收益債、優先順位高收債。

(工商 )